Má už mít Babiš pokoj? To ať rozhodne justice

Dilema, které v domácí agendě možná nejvíc rozděluje českou společnost, nadále trvá. Pro jedny i po minulém týdnu platí, že Andrej Babiš pomocí drahých advokátů a jejich profesních schopností, nebo dokonce i triků uniká spravedlnosti. Druzí naproti tomu dostali už podruhé „důkaz“ o bezúhonnosti opozičního lídra a jeho připravenosti vrátit se po příštích volbách do vlády. Všechny argumenty a námitky pohybující se mezi těmito póly vypadají jako neschopnost či neochota zaujmout v ikonickém sporu jasný postoj. Přitom právě to je nadále třeba hájit.

Nic nového

Minulou středu byl vynesen nový a zatím stále nepravomocný osvobozující rozsudek v případu podezření na padesátimilionový dotační podvod při rekonstrukci Babišovy farmy Čapí hnízdo. Definitivní konec případu tak zatím neznáme ani po devíti letech od počátku policejního prověřování. Během té doby došlo k několika zvratům v hodnocení důkazů i viny či neviny řady jeho aktérů. Případ nikdy nestál na žádném přímém důkazu o vině, a záleželo tedy na tom, jak policisté, státní zástupci nebo soudci přistoupí k interpretaci důkazního materiálu. Nakonec i senát soudce Jana Šotta při opětovném osvobození konstatoval, že zůstává řada nevyjasněných podezřelých indicií, do kterých by mohli vnést světlo jen Andrej Babiš a jeho rodina, kteří však využili svého práva nevypovídat.

To ale není pro politické chápání případu podstatné. Soudcův komentář spolehlivě zastíní výsledný verdikt. Proces, nařízený odvolacím vrchním soudem, trval krátce. Nový svědek nepřišel s žádným převratným důkazem a dva soudní znalci zopakovali to, co řekli už u prvního jednání městského soudu. Nic nového nepřinesly ani závěrečné řeči žaloby, obžalovaných a obhájců. Soudce Šott pak vynesl rozsudek, který si připravil už před výslechy svědků.

Není to neobvyklé, odvolací soud mu nařídil zabývat se svědectvími, která byla v soudním spisu, a senát jim věnoval hodiny debat před začátkem nového řízení. Vyplývá z toho jedno: soudce Jan Šott a jeho přísedící jsou pevně přesvědčeni o nemožnosti Andreje Babiše a jeho bývalou ekonomku Janu Nagyovu usvědčit, ba dokonce o tom, že způsob, jak Babiš získal pro svoje sídlo padesátimilionovou evropskou dotaci, nebyl trestným činem.