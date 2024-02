Deset českých zpráv

„Ne znamená ne“, jednohlasně

139 poslanců napříč politickými uskupeními v prvním čtení odsouhlasilo novelu trestního zákoníku, která redefinuje znásilnění. Proti nebyl nikdo. Znásilnění by tak mohlo být nově chápáno nikoliv jako vynucený pohlavní styk, ale jako styk bez souhlasu. Fungovat má na základě pravidla „ne znamená ne“. Vládní předloha také upravila věkovou hranici, kdy by byly sexuální praktiky s dětmi vnímány jako znásilnění, nikoliv zneužití, za které je mírnější trest. Hranice je určena na 12 let. Debata o možných změnách v pojetí znásilnění trvala téměř tři roky, novelu teď projedná ještě ústavně-právní výbor.