Už nejen Řezníček, ale rovnou součást nové totality

Útoky na jednotlivé redaktory a redaktorky však nebyly tím nejpodstatnějším, co v podání ANO od parlamentního pultíku zaznělo. Hlavní vzkaz se týká obrazu, jaký tady Babiš a jeho kolegové vytvářejí. Podle nich jsou Česká televize a Český rozhlas součástí mocenského bloku utvořeného vládními stranami. Ty mají podle Babiše „totalitní ráz“, protože chtějí obsadit všechny funkce a usilují o to, „aby tady byly věčně“. Televize a rozhlas tomu svým zpravodajstvím dopomáhají, takže si podle Babiše před volbami zase vymyslí nějakou aféru, která jim pomůže vyhrát volby. „Vždyť je jasné, jak to bude,“ nastínil předseda ANO.