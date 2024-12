Události v kultuře

Vydání nového remixu vánočního charitativního singlu Do They Know It’s Christmas ke čtyřicátému výročí projektu Band Aid přineslo mnohem více rozčarování než nadšení. Nejde ani tak o to, že si příliš dobře nevede v hitparádách – na rozdíl od předchozích mixů z let 2004 a 2014, které okamžitě vylétly na první místo britského žebříčku. S odstupem let stále sílí hlasy, které konstatují, že monstrózní hudební gesto v konečném součtu Africe příliš nepomohlo. Naopak silně poškodilo image celého kontinentu a tím i zpomalilo ochotu investorů.