Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Na silnici za Hřenskem se náhle bez následků na životech či zdraví svalil pískovcový blok o velikosti osobního auta. Oteplilo se, měřicí stanice ohlásily pád letitých rekordů a v Dyjákovicích vystoupala teplota na 14,7 stupně Celsia. Českem se prohnal vítr o síle mohutné vichřice. Po šestidenním vzrušeném projednávání prošla ve sněmovně prvním čtením korespondenční volba. Žádné plínky nepotřebuji, jsem plně připraven, nemusím ani spát, lékaři mi diagnostikovali tu nejvyšší hladinu testosteronu a já jsem plně energický hájit zájmy České republiky, ohradil se předseda nacionálněsocialistického hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura v televizi proti otázkám, zda během svého jedenáct hodin trvajícího obstrukčního projevu ve sněmovně konal potřebu do plínek, nebo používal speciální pytlík. Začala rekonstrukce železničního mostu v Braníku známého pod jménem most Inteligence. Detektivové z odboru terorismu a extremismu pokračovali ve vyšetřování výhrůžek, jimž čelí herec Ondřej Vetchý a další zakladatelé spolku Skupina D, který ve spolupráci se zkušenými vojáky sbírá finanční prostředky na nákup zbraní pro bojující Ukrajinu. Milan Vašina vystřídal Janu Vohralíkovou ve funkci kancléře prezidenta republiky Petra Pavla. Mám ženu a dítě a chystám se co nejdřív odejít z kněžské služby, přiznal se k porušení celibátu věřícím ve Frýdlantu nad Ostravicí přímo uprostřed bohoslužby místní farář Lukáš Engelmann. Česká veřejnost si opožděně připomenula, že uplynulo šedesát let od chvíle, kdy se narodil Petr Placák. Ústavní soud zamítl protest opozičního hnutí ANO proti vládou zkrácené valorizaci penzí. U hrobky rodiny Havlových na Vinohradském hřbitově v Praze se konal pietní akt k uctění památky Olgy Havlové. Pražští hasiči dostali nový autojeřáb schopný dosáhnout do výšky 38 metrů. Ministerstvo školství ustoupilo od plánu vyřadit z práva na dotovaný oběd ve školní jídelně děti, jejichž rodiče jsou v exekuci, insolvenci nebo pobírají dávky pěstounské péče. Samozřejmě mám z cesty i nějaké obavy, ale snažím se je držet na uzdě a držím se přesvědčení, že v životě nakonec vše dopadne tak, jak má, řekla médiím před nástupem na svoji 3500 kilometrů dlouhou pouť od Pacifiku k Atlantiku napříč Jižní Amerikou česká dálková chodkyně Nicolette Havlová. Dvě z pěti stran současné vládní koalice – Starostové a Piráti – zveřejnily své rozhodnutí urychlit cestu Česka k přijetí eura. Město Brno se rozhodlo vybudovat na svých hřbitovech důstojné pietní místo a vsypovou loučku pro popel lidí, kteří před smrtí věnovali své tělo na výukové a výzkumné účely. Začal výsuv první části nejdelšího lanového mostu v Česku, který by měl svými 250 metry do léta překlenout Labe u Pardubic. V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno žádné kontrolní zjištění, odpověděl bezpečnostní ředitel Národní sportovní agentury Michal Strnad na dotaz veřejnoprávního rozhlasu, jak dopadla právě ukončená kontrola účtů Českého tenisového svazu, který velkou část mnohamilionové státní dotace utratil za honoráře lidem ze svého vedení nebo s vazbami na něj; podle kontrolorů NSA při tom ale tenisový svaz neporušil zákon. Většinou dvou hlasů odmítla horní komora parlamentu ratifikovat tzv. Istanbulskou úmluvu proti násilí na ženách. Ve dvou obecních panelácích města Sokolov začali v rámci projektu na zvýšení pocitu bezpečí sloužit domovníci.

