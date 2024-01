Deset světových zpráv

Turecko dalo Švédsku zelenou pro vstup do NATO

Turecko oficiálně schválilo vstup Švédska do NATO, dokument podepsal prezident Recep Tayyip Erdoğan. Tradičně neutrální Švédsko se do NATO přihlásilo společně s Finskem na jaře v roce 2022 – po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Většina spojenců záhy schválila vstup obou zemí do Aliance. Turecko ale severským zemím odmítlo dát zelenou – kritizovalo totiž jejich vstřícnost ke kurdským organizacím, které Ankara považuje za teroristické. Později taky Turecko požadovalo, aby obě země zrušily částečné zbrojní embargo z roku 2019, které na Ankaru uvalily po turecké invazi na sever Sýrie. Oba severské státy tedy zpřísnily protiteroristické zákony a odvolaly zákaz vývozu zbraní do Turecka. Finsko do Aliance vstoupilo loni v dubnu. Švédské členství teď musí schválit ještě Maďarsko.