Dospíváme celý život

Její Poslední léto lze číst jako milostný příběh dospívající dívky, která se zamiluje do o osmnáct let staršího souseda doktora, jako srdcervoucí i přesnou analýzu vztahu matky a dcery, ale také jako kritiku zdejšího školského systému či vhled do toho, jak u nás nepříliš dobře funguje péče o duševní zdraví dospívajících. Zrale a s odstupem, přesto cituplně popisuje autorka léta dospívání divoké, drzé, provokující a zároveň nejisté Hany, jež ohledává vlastní sexualitu, zažívá potřebu objevit vyšší smysl toho, co dělá, je vystavena smrti blízkých, chce si nastavovat hranice a prožívá generační střety i pokrytectví.