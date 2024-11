Kultura/mix

Poté, co jej představili v kinosálech v Praze, Brně a Olomouci, nabízejí nyní pořadatelé festivalu německy mluvených filmů Das Filmfest možnost sledovat zdarma festivalové ozvěny on-line. Vybrané tituly jsou dostupné na VOD platformě Goethe-Institutu do neděle 24. listopadu. Nabídka čítá desítky oceňovaných hraných i dokumentárních filmů z Německa, Rakouska a Švýcarska, které byly na festivalu uvedeny letos a v předchozím ročníku. K vidění tu je například adaptace románu spisovatelky Julie Franck Polednice, snímek Persona Non Grata odhalující sexuální zneužívání ve vrcholovém lyžování, chytrá komedie Kdy bude konečně zase všechno takové, jaké to nikdy nebylo nebo dokumentární film Dancing Pina, který je poctou choreografce Pině Bausch.

