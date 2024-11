Útok z léta 2022 spisovatel přežil s vážnými zraněními. V otevřené zpovědi vypráví o fyzickém i mentálním zotavení, které by nebylo možné bez lásky nejbližších, podpory přátel i čtenářů. A také bez víry v sílu slov, neboť má za to, že právě svým vyprávěním poráží zlo, které se ho pokusilo umlčet: „Vyprávět, co se stalo, bude mým způsobem, jak si přivlastnit příběh a to, co se stalo. Jak odmítnout být jeho pouhou obětí.“