Filmové a seriálové premiéry

Debut režiséra Vojtěcha Strakatého se uměleckému řediteli filmového festivalu v Benátkách Albertu Barberovi zalíbil natolik, že ho pozval na letošní ročník do sekce Orizzonti jako jeden z prvních filmů. Příběh o dvacetileté dívce, jejíž život po jednom večírku obrátí naruby exekutoři a zjištění, že otec dluží nemalé peníze, je originální variací na žánr filmů o dospívání. Podobnou práci s jinými žánry je možné čekat i u dalších plánovaných projektů absolventa filmové školy v Písku – chystá body horror Hatch in Hell a heist film o bytové krizi Ze dna. Strakatý je jedním z tuzemských talentů, které stojí za to sledovat.