Brněnská primátorka Vaňková má problém: další svědectví ukazuje na možné pletichy s byty

Kdo první ho Hubálkovi popsal, není jasné. Faktem je, že kvůli bytům pro uprchlíky poměrně často přicházel do kontaktu s brněnskými politiky, včetně těch sedících na radnici městské části Brno-střed, kde v inkriminované době působila i Markéta Vaňková. Hubálek zřejmě v prostředí vlivnějších lidí, než byl on sám, kde se za nelegální přidělování bytů točily velké peníze, našel zalíbení. Mohl si připadat důležitější – a taky si něco přivydělat, a tak do něj naskočil. Systém neměl vymyslet, měl ho však rozvinout do „nečekaných výšin“.