Kdo všechno sní gruzínský sen

Gruzie musí změnit kurz, pokud chce vstoupit do Evropské unie. Tak zní hodnocení ze zprávy, kterou minulý týden vydala k pokroku kandidátských zemí Evropská komise. Kavkazská země získala loni v prosinci kandidátský status, ale od té doby se její cesta do Unie prakticky zastavila. Vládní strana tamního multimiliardáře Bidziny Ivanišviliho Gruzínský sen se totiž v posledních letech začala odklánět od svého původně proevropského směřování a nezakrytě vede zemi do sféry ruského vlivu. Očekává se, že po nedávných volbách, které Gruzínský sen vyhrál způsobem označovaným opozicí i zahraničními pozorovateli za čistočistý podvod, se gruzínsko-ruské sepětí ještě zvýší bez ohledu na nesouhlas většiny gruzínské společnosti, jež na statisícových demonstracích dává najevo touhu pokračovat v evropské cestě.