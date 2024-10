Demokraté nechápou novou realitu

Na obálce týdeníku The Economist se předminulý týden ocitla dolarová bankovka stočená do ruličky a startující k nebi jako raketa. Titulek zněl: „Celý svět jim může závidět.“ Joeu Bidenovi není ale nejsilnější ekonomika světa přesto nic platná, vykazuje druhou nejnižší podporu obyvatel ze všech moderních prezidentů v této fázi jejich působení v úřadě. Ani Kamale Harris nepřinesly ekonomické úspěchy rozhodující náskok v průzkumech. A to je jenom další významný signál, že se americká politická scéna nachází uprostřed zásadní proměny a že ekonomické otázky jsou teď méně důležité než otázky kulturní.