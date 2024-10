Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Noviny přinesly zprávu, že americký Národní úřad pro letectví a vesmír vyslal do vesmíru sondu Europa Clipper, která by měla zjistit, zda na Jupiterově ledem pokrytém měsíci Evropa panují podmínky potřebné pro vznik života. Do Česka přišlo tereziánské babí léto. Poslanci začali projednávat kybernetický zákon dávající vládě možnost zakázat používání čínských a jiných bezpečnostně riskantních technologií v infrastruktuře státu. Novým českým velvyslancem v Moskvě se stal bývalý náměstek na ministerstvu obrany Daniel Koštoval. Pokud Ruská federace zaútočí na pobaltské státy, nebo dokonce na Polsko, reakce bude okamžitá a spojenci během minuty udeří přímo na Petrohrad, citovala i česká média slova, která na bezpečnostní konferenci Defending Baltics pronesl generál a bývalý náčelník štábu polských ozbrojených sil Rajmund Andrzejczak. Z průzkumu s názvem 35 let demokracie provedeného v září agenturou STEM vyšlo najevo, že 61 procent zdejších občanů starších šedesáti let považuje současný – řečeno slovy položené otázky – režim za „horší“ nebo nanejvýš „asi tak stejný“, jako byl ten komunistický před listopadem 1989. Uplynulo deset let od teroristického útoku agentů ruské tajné služby GRU na muniční sklad ve Vrběticích na Zlínsku. Nepozorný řidič vyorávače řepy strhl trolejový drát a poškodil několik sloupů na železničním přejezdu poblíž Kojetína. Já si tě najdu a trefím tě, vím, kde bydlíš, a až tě napadnu, tak se po*ereš, zm*de, vyhrožovali rozhodčímu v zápase 7. ligy mezi Údlicemi a Duchcovem hráči hostů nespokojení s jeho rozhodnutím vyloučit kvůli nečistému zákroku jednoho z nich; sudí nakonec kvůli tomuto vyhrožování udělil hostujícímu týmu celkem sedm červených karet. Ministerstvo školství oznámilo vznik nového středoškolského oboru všeobecných lyceí a premiér Petr Fiala to označil za vstup zdejšího vzdělávacího systému do 21. století. Vláda schválila novelu obalového zákona zavádějící od ledna 2026 zálohový systém a vratnost PET lahví a plechovek. Pojďme si vyzkoušet, jaké to je, když nebude dva dny fungovat primární péče, glosoval šéf Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka rozhodnutí své organizace vyhlásit koncem října dvoudenní stávku za zvýšení finančních prostředků na primární péči. V Praze se uskutečnila celosvětová konference o problematice sázek na zmanipulovaná sportovní utkání, kterých je v Česku podle zkoumání společnosti Sportradar nejvíc na světě hned po Brazílii. V Antarktidě skokově přibylo zeleně, odhalila zveřejněná satelitní data. V první, veřejnosti nepřístupné zóně Krkonošského národního parku kousek za Labskou boudou objevili zaměstnanci povodněmi odkrytou černou skládku odpadků ze sedmdesátých let minulého století a přivolaný archeolog nařídil převézt některé rozbité talíře a hrnky do muzea. Sedmdesát šest usedlíků z Otavské ulice v Písku podepsalo petici protestující proti záměru Jihočeského kraje přestěhovat do jednoho z bytů v ulici šest dětí z dětského domova, aby si zde pod pedagogickým dohledem zvykaly na samostatný život. Děti mají jinou dynamiku života, to my tady nechceme, řekl úředníkům při veřejném setkání před vybraným domem mluvčí petičníků Robert Turinský. Na večerní obloze se objevila dlouho očekávaná kometa C/2023 A3, která se po průletu říjnovým nebem do zorného pole pozemšťanů už nikdy nevrátí.