Sbohem, táto

Otec přišel na svět za dramatických okolností v chladné listopadové noci roku 1941, kdy wehrmacht pomalu zamrzával pod Moskvou. Když na babičku přišly v jejich vršovickém bytě porodní bolesti, děda jako roztržitý profesor sotva vzhlédl od opravovaných diktátů a řekl – běž a chytni si dvaadvacítku do porodnice. Což babička udělala, jen nevěděla, kterým směrem jet. Když se svou vídeňskou němčinou zeptala, tak ji stateční Češi na zastávce naschvál poslali špatným směrem do Strašnic místo na Vinohrady, a než si to babička stihla uvědomit, tak se táta málem narodil v tramvaji.