Rektorka AVU skončila jako Ivan Bartoš

Petice viní AVU pod Topolčanskou v úhrnu z toho, že místo aby lidi učila vytvářet umění, dělá z nich aktivisty, kteří pak v galeriích šíří jakési „krátkodeché ideologie“, jež podle signatářů mají být „poplatné době“, čili to má nejspíš souviset s klimatem a genderem. Nic takového se však na škole neděje, stačilo si letos zajít na přehlídku diplomových prací, kde si člověk naopak říkal, že by větší akcent na současná palčivá témata, jež za nás jednou bude muset řešit právě dnešní mladá generace, nebyl vůbec na škodu. Petice zároveň Topolčanskou obvinila, že dává příliš velkou moc akademickému senátu, ve kterém prý mají studenti a studentky silnější slovo než profesoři a profesorky. Byl to ale přitom tento senát, jehož tlaku teď rektorka ustoupila, a než stihl podat návrh na její odvolání, sama odstoupila.