Když se mi před premiérou rozpadla bota

Když jsme s Davidem viděli, jaké materiály naši skvělí studenti shromáždili, rozhodli jsme se je sestříhat do celovečerního filmu. Já byla v Londýně, kde jsem donedávna žila, on v Americe. Po nocích a víkendech jsme ze 120 hodin materiálu vybírali příběhy, které do filmu dát, většina práce probíhala na dálku. Necháme tam radši Afghánce, který strávil sedm dní v dodávce poté, co jeho bratra umučili, nebo vyprávění Ukrajinky, kterou znásilnili ruští vojáci? Co chceme filmem říct? A jaké máme vlastně právo vyprávět příběhy, které jsme ani sami nenatočili, ale myslíme si, že by je měl každý slyšet?