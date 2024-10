Deset českých zpráv

Vláda projednávala a schválila novelu zákona o obalech, která by umožmila zálohování PET lahví a plechovek. Předlohu tak dostane k projednání parlament. Systém, který je v Evropě celkem běžný (jako se vracejí skleněné lahve, především od piva, vraceli bychom i nepoškozené a nesešlápnuté lahve od minerálek). Má se za to, že to je efektivnější systém recyklace plastů než třídění do žlutých kontejnerů. Proti návrhu panuje velká nevole, protestují obce a kraje, které by přišly o ceněnou surovinu ve svém odpadovém podnikání, i další organizace, podle nichž zásadně zdraží nápoje a potraviny. (V zemích, kde zálohování platí, není jídlo plošně dražší než v Česku.) Dlouhé roky debatovaný návrh nemá jistou podporu ani v koalici.