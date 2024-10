Události v kultuře

Byl výjimečnou hvězdou v Nashville i Hollywoodu. Country zpěvák s úctyhodnou hereckou kariérou Kris Kristofferson zemřel ve věku 88 let poté, co se v roce 2021 zcela stáhl ze showbyznysu. V tradičním country žánru byl rebelem. Už jeho rané nahrávky ze sedmdesátých let poslouchali jak konzervativní příznivci country, tak volnomyšlenkářští hippies, ostatně Kristoffersonovy písně do svého repertoáru zařadili natolik různorodé osobnosti jako Johnny Cash, Janis Joplin, Elvis Presley a později i Mariah Carey. Kristofferson jako by šel vždy napříč americkou kulturou a nespojoval se s žádnou jasně definovanou skupinou či subkulturou. Tomu do jisté míry odpovídaly i jeho filmové role, jako třeba postava drsného řidiče kamionu s přezdívkou Gumový kačer ze snímku Konvoj režiséra Sama Peckinpaha, který vede vzpouru kamioňáků proti policejní šikaně. Kristofferson sám se také nikdy netajil svými občanskými názory. Stal se hlasitým kritikem zahraniční politiky Ronalda Reagana ve Střední a Jižní Americe, zároveň odehrál benefiční koncerty na podporu palestinských dětí. O spoustě témat dokázal mluvit a zpívat bez sentimentu a s velkou dávkou sebekritiky, ostatně jak znějí verše jednoho z jeho hitů To Beat the Devil: „Neříkám, že jsem porazil ďábla, ale vypil jsem mu pivo bez placení, a ještě mu ukradl jeho song.“

Pavel Turek