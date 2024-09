Inteligentní a zábavné vyšetřování vraždy

Sherlock Holmes a dr. Watson dneška – tak se přezdívá ústřední dvojici detektivní série Brita Anthonyho Horowitze, z níž teď česky vyšel druhý díl. Dr. Watsonem je v postmoderním duchu fiktivní verze samotného Horowitze, jednoho z nejúspěšnějších britských spisovatelů a scenáristů, kdežto geniálním Holmesem smyšlený Daniel Hawthorne, výstřední samotář, který ignoruje pravidla a hodně kouří, ale zároveň si všímá detailů, brilantně dedukuje a jako dobrý psycholog rychle pozná, kdo mu lže. Kniha tak začíná výjevem z londýnského natáčení Foylovy války, existujícího detektivního a kriminálního seriálu, k němuž napsal scénář (jak jinak než) Horowitz. A záhy se na plac taxíkem přiřítí Hawthorne s novým případem: vraždou slavného rozvodového advokáta celebrit a zbohatlíků, jemuž někdo rozbil hlavu lahví vína. I tentokrát chce autorovo alter ego pátrat na vlastní pěst, přičemž podobně jako v úvodním svazku Pohřeb na přání málem přijde o život, a současně se pídit po minulosti a osobním životě svého záhadného společníka. Inteligentní a zábavná próza, v níž nám toho Horowitz o sobě jaksi mimoděk docela dost prozradí – až na to, že si nikdy nemůžeme být jistí, co je skutečně pravda a co rafinovaná hra.