Nápady z čistého nebe

Historie Polstrinu sahá až do roku 1932, kdy si Karel Pacák starší otevřel v Třebechovicích pod Orebem nedaleko Hradce Králové brašnářství. Firmu mu v roce 1948 znárodnili a o deset let později se Pacák stal čalouníkem v družstvu Kvalita HK, později Dřevotvaru. Do historie designu se tam zapsal návrhy křesel Siesta nebo sedací soupravy Klasik, jež zabydlovaly nejeden obývací pokoj. Po revoluci se z Dřevotvaru postupně stal dnešní Polstrin vedený již třetí generací Pacáků, kteří se nebojí rozšiřovat své horizonty, jako například otevřít si vlastní kavárnu nebo butikový hotel Mezi švy v Hradci Králové jako prodlouženou ruku svého showroomu. Jedním z nejúspěšnějších kroků posledních let však bylo bezesporu právě navázání spolupráce s mladými designéry z pražské UMPRUM.