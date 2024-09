Kultura/mix

Možná že málokdo ví, jak vypadal americký herec James Earl Jones, zato skoro každý zná jeho hlas. Interpret hlasu Dartha Vadera ze sci-fi ságy Hvězdné války zemřel ve věku třiadevadesáti let. Jako dítě koktal, během dospívání se ale se svým handicapem vypořádal, a nakonec se stal majitelem jednoho z nejzvučnějších hlasů ve veřejném prostoru. Poznali to nejen fanoušci zmíněného temného pána ze Sithu, ale také diváci a divačky vysílání CNN, pro které namluvil legendární znělku „This is CNN“. Z Jonesových filmových rolí připomeňme Thulsu Soudce z Barbara Conana, kde mu byl hlavním protivníkem Arnold Schwarzenegger, řadu let strávil také v divadle, kde si vysloužil dvě ceny Tony.

