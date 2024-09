Důvěra v časech extrémů

Zdá se to banální, ale měli bychom si podobných chvílí všímat. Dlouhodobě roste ve společnosti nedůvěra. A to i v experty a fakta. Dokonce padaly dnes už proslavené výroky, ať jdou odborníci do háje. Přesto je vidět, že v krizové situaci jsme schopni přijmout informace od profesionálů a řídit se jimi. A to i ve chvíli, kdy to byla „jen“ predikce. Tady je vidět, jak je důležité budovat společnost důvěry. Ne slepé, ne nekritické, ale schopné přiznat si, že v některých případech je dobré vnímat hlas odborníků.