Události v kultuře

Jak informoval server Aktuálně, pražský galerista Jan Třeštík je obžalovaný v nové kauze. Majitel Hauch Gallery dostal loni osm let natvrdo za zpronevěru a podvod při nákupu a prodeji obrazu Vasilije Kandinského. Letos v červenci ale odvolací soud rozsudek zrušil a nyní se čeká na nové jednání. Jeho součástí by měla být nově další kauza, ve které je Třeštík obžalovaný ze zpronevěry desítky děl Alfonse Muchy v hodnotě bezmála pěti milionů korun. Vylákat je měl od jejich majitele v roce 2018, sazba za podvod je opět až osm let vězení. Třeštík se do nejvyšších pater zdejší kultury dostal v roce 2009, kdy ho středočeský hejtman David Rath pověřil řízením Galerie Středočeského kraje GASK. Z veřejné instituce se musel záhy pakovat poté, co byl odsouzen za neoprávněné udělení povolení k vývozu obrazu Pabla Picassa za naše hranice. Třeštík poté figuroval ještě v několika dalších kauzách, kdy se snažil do veřejného sektoru přenést nelegální praktiky, jež si osvojil v sektoru soukromém, kde se pro ostré lokty a rychlý zisk nezřídka nehledí na nějaká ta pravidla. A právě na to bychom si měli dát pozor poté, co minulý týden prezident Petr Pavel podepsal zákonná pravidla umožňující zřízení takzvaných veřejných kulturních institucí.