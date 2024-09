Brno za příliš velkou cenu

Politikům došla trpělivost o pár let později. Dotace konečně zarazili a v posledních pěti letech kvůli tomu Brno z programu šampionátu MotoGP zmizelo. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se závody na Masarykův okruh měly někdy zase vrátit. Španělský promotér, který celé mistrovství světa pořádá a majitelům jednotlivých tratí dává za úplatu povolenky na konkrétní závody, totiž tenhle poplatek neustále navyšoval. Dnes už přesahuje 200 milionů korun. To je na jeden víkend neuvěřitelná suma, kterou si mohou dovolit jen okruhy se skutečně silným finančním krytím. Premiér Petr Fiala nicméně minulý týden překvapivě oznámil, že právě takové krytí bude mít od příštího roku i Brno a MotoGP se v něm v létě 2025 znovu objeví.