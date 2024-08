Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

V Praze skončil festival svobody sexuálních menšin Prague Pride. Zemřela Dana Seidlová. Na noční obloze proletěly Perseidy, na severu krátce plála polární záře. 75 tuzemských hasičů odjelo pomáhat svým kolegům hasit letní požáry v rozpáleném Řecku. Nahlížíme na to z pohledu legislativy, a z hlediska té myslivecké je to v pořádku, nedošlo k porušení zákona, hájil ředitel státního Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Vít Šrámek svého podřízeného, šéfa státní obory v okrese Praha-východ Libora Beníčka, zachyceného na videu při tom, jak klackem mučí kočky chycené do klecových pastí a pak do nich opakovaně střílí z pušky; když později Beníčkovo chování odsoudil ministr zemědělství Marek Výborný, ředitel Šrámek dal mysliveckou legislativu stranou a Beníčka odvolal z funkce. Opilý řidič srazil ještě opilejšího cyklistu na křižovatce v Předíně; první přišel na místě o řidičský průkaz, druhý byl transportován do nemocnice v blízkém Třebíči. Na pražské Letné opět začal Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná. Proč někteří lidé obdivují a blahořečí tak neuvěřitelně zvrhlý režim, jako je současný Putinův? Jsou to lidé, kteří jsou velmi často nešťastní, zahořklí, zapšklí, smutní, opuštění nebo jen mající životní smůlu – anebo jsou to prostě jen svině, definoval vládní koordinátor pro boj s dezinformacemi Otakar Foltýn na filmovém festivalu ve Slavonicích typy lidí, kteří dnes v Česku adorují agresivní ruský režim. V centru Lovčiček u Vyškova se náhle zřítila štítová zeď místní sokolovny. Úředníci Jihomoravského kraje povolili tamním zemědělcům a vinařům používat v jejich boji proti „škodlivému“ a rychle se šířícímu pajasanu chemické zbraně. Za pomoci zcela nové metody sledování úniku plynů z budov pomocí termovizních kamer začali vědci pátrat po tom, kdo může za nesnesitelný zápach, který už několik let trápí rezidenty žijící v ostravské části Hrabová. Mezinárodní právo umožňuje Ukrajině vést obranu i na území agresora, ruská agrese proti Ukrajině ničí od roku 2014 životy milionům nevinných lidí, a pokud chceme spravedlivý mír, a ne jeho iluzi, řešením je stav, kdy se všechny armády vrátí na mezinárodně uznávané hranice, komentoval ministr zahraničí Jan Lipavský pokračující překvapivou invazi ukrajinské armády do ruských příhraničních regionů. Přísahou věrnosti republice a slibem bránit ji proti napadení nepřítelem ukončilo v Žatci za účasti ministryně obrany Jany Černochové a náčelníka Generálního štábu Karla Řehky 69 tuzemských středoškoláků a středoškolaček dobrovolný vojenský výcvik. Rapper Marpo pokřtil v branických Ledárnách svoji novou country desku Cowboys & Dreamers, natočenou v jednom ze studií meky žánru – americkém Nashvillu. Nejspíš věkem, příští rok mi bude čtyřicet, stárnu, klidním se, a ani country není tak agresivní hudba jako hip hop nebo rock: do country textů patří životní příběhy, a ty na albu jsou, je v nich radost i bolest, protože život umí být radostný i krutý, ale podle mě stojí za to na světě být. To je poselství mého alba, odpověděl Marpo před křtem na otázku serveru Novinky.cz: „Hiphopové prvky na vašem novém albu Cowboys & Dreamers zůstaly, nicméně v textech už nejste tak agresivní. Čím to je?“. Prozatím nejteplejším dnem letošního roku se s naměřenou teplotou 37 stupňů Celsia stal 14. srpen a v Paříži skončily olympijské hry.

