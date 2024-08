Ficova vláda likviduje kulturu. Ta se chystá na odpor

A. K.: Já to čekala podobné jako Matej, ale nakonec jsem odvolání převzala u sebe v kanceláři. Dokonce i s kyticí. Paní z personálního a pán z právního mi poděkovali za čtrnáct let práce. Bylo jim to nepříjemné. Ujistila jsem je, že tady v galerii se poslové zlých zpráv nezabíjejí, a nějak jsme to s humorem zvládli. Pak jsem utěšila kolegyni, která u toho byla a celou dobu plakala. A následně jsem všechno podepsala.