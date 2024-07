Knižní tipy

Výlety politiků do dávné historie, o níž toho mnoho nevíme, jsou vždy podezřelé. Často si chtějí mlhavé příběhy přivlastnit a použít je k posílení vlastní moci. Ficovské opojení dějinami se na Slovensku děje shodou okolností ve chvíli, kdy u nás vyšla šestisetstránková kniha, v níž je možné poznat mnohem víc než při projevech na Děvíně. Jan Rychlík, historik rozkročený mezi Slovenskem a Českem, dopsal dosud nejpodrobnější Dějiny Slovenska v ideální čas. Můžeme si díky němu zpřesnit nejen souvislosti, jak Slovensko vzniklo, ale také překvapivou mimoběžnost ve vztahu k českým dějinám, kdy se dva momentálně možná nejbližší národy Evropy posledních tisíc let vyvíjely ve výrazně rozdílných podmínkách. Zatímco české země budovaly státnost s prakticky neměnnými hranicemi, Slovensko bylo součástí uherského státu bez vlastního jednotícího jazyka a státotvorných idejí. A zatímco české země byly od raného středověku součástí západního mocenského uskupení zvaného Svatá říše římská, uherský stát k němu nikdy nepatřil. Právě proto je slovenská cesta ke státnosti fascinující a dobře je to patrné i z Rychlíkova popisu. Oproti poslednímu vydání Dějin Slovenska od historika Dušana Kováče (2011 a 2024) přináší Rychlík podrobnější pohled na to, co je z českého pohledu nejdůležitější – porevoluční události vrcholící rozpadem společného státu. Z knihy je tak patrné i to, co se od těch časů vznáší ve vzduchu, a sice jak málo Češi slovenským emancipačním touhám rozuměli a jak málo jim byli ochotni ve jménu udržení Československa vyjít vstříc.

Marek Švehla