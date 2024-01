Kratší konec provazu

Nejlepší je, když to zní jako pokec v hospodě. Alespoň tak o textech pro písně své kapely Sprints mluví zpěvačka a kytaristka Karla Chubb. „Jsou o věcech, které normálně probíráš se svými kámoši u stolu v pátek večer nad půllitrem guinnessu,“ popisovala v rozhovoru pro DIY Magazine. „Bavíte se o všem, co prožíváte. To může mít rozměr politický, společensko-ekonomický, nebo prostě jen zmíníš, jak tě někdo obtěžoval na baru.“

Novinka dublinských Sprints nazvaná Letter To Self je od první do poslední minuty takových písní plná, navíc podaných s obrovskou vervou a výbušností. Kombinací postpunku s kytarovými vlivy devadesátých let od Pixies po PJ Harvey i s tradiční irskou hudbou na paměti představuje kapela Sprints další objev na dublinské scéně. Ta v posledních pěti letech zažívá obrovský vzmach a produkuje jedno výrazné jméno za druhým a živým hudebním děním dnes Dublin může připomínat Seattle začátku devadesátých let či Manchester v době nástupu Oasis.