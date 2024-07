Práce šlechtí

Pak se mi to o pár měsíců později stalo znovu, když se mě na semináři zahraniční studentky zeptaly, jak jsem dokázala tak dobře popsat ty různé pracovní činnosti? Kde jsem to tak dobře vyrešeršovala? Koktala jsem, že prababičku jsem vídala jen s motyčkou v ruce. Tu druhou, sedlčanskou, už jsem znala jen jako ležící v seknici statku, kterému vdechla život. Ovdověla mladá a zůstaly jí na krku dvě malé děti, dobytek ve stáji a velké polnosti a lesy, nemluvě o bolševikovi, který se ji dlouhé roky pokoušel rozkulačit, než to nakonec vzdala a vstoupila do kolchozu. Sama orala i kydala hnůj. Strejka, její syn, uměl v hospodářství cokoli postavit a opravit, od těžkých bran po vrata do maštale, a když měl zrovna volno, chodil plavit koně. I moje maminka ještě jako šestiletá pomáhala vázat povřísla. Můj tatínek byl sice mistr zvuku, ale dům postavil vlastníma rukama, sama jsem vozila kolečka s maltou. To byly moje zdroje inspirace a mí hrdinové.