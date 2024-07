Nové rozdělení světa

Liberální aliance v poslední době upevnila své vnitřní vazby přijetím Abrahámovských dohod normalizujících vztahy mezi Izraelem a několika arabskými zeměmi a vstupem Finska a Švédska do NATO. Osa vzdoru v reakci na to zaujala ofenzivnější postoj. „Jsme svědky vzájemného sbližování, které by v nás mělo vzbuzovat velké obavy,“ prohlásil nedávno v rozhovoru s novinářem Billem Kristolem vojenský historik Frederick Kagan z think tanku The American Enterprise Institute. „Země Osy vzdoru spolu v mnoha bodech nesouhlasí a nesdílejí žádnou společnou ideologii. Mají ale společného nepřítele – nás. A shodnou se na tom, že my jsme zásadní překážkou, jež jim brání v dosažení vlastních cílů a plánů, a že je tudíž v jejich zájmu vzájemně si pomáhat, aby nás zničily.“