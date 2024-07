Jak Čech a Slovák ke štěstí přišli

Zní to jako dezinformace, ale je to pravda. Střední a východní Evropa je v posledních dvou dekádách regionem s největším růstem spokojenosti a štěstí svého obyvatelstva. Platí to pro všechny generace, nejvíce ale u mladších, kteří jsou již nerozlišitelní od Západoevropanů. I díky našemu snažení je Evropa superšťastný kontinent, na rozdíl od mladších Američanů, Afričanů nebo Asijců. Není tedy divu, že sem všichni chtějí.