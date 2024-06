Apokalypsa až potom

Panikařit, nebo ještě ne? To je otázka, před kterou stojí hollywoodská studia a američtí kinaři poté, co dostali do rukou čísla návštěvnosti za první čtvrtletí. Na snímky Kaskadér a pokračování Šíleného Maxe, jež zahájily letní sezonu, přišlo méně lidí, než se čekalo. Diváci ještě mohou dorazit, ale prozatímní čísla příliš optimistická nejsou. V meziročním srovnání za stejné období je návštěvnost na americkém trhu o čtvrtinu nižší – a jak spočítal Hollywood Reporter, každý letošní týden byl doteď horší v porovnání s loňským. Aktuální hrozící krizi v kinech je však dobré brát spíš jako zápletku mnohem většího příběhu.

Před ohlašováním apokalypsy je třeba si připomenout, že Hollywood je „v krizi“ v podstatě pořád – i když je na tom ekonomicky dobře. Krize je součástí rétoriky. Tlumí podezření z hamižnosti a vytváří dobré podmínky pro lobbing. Kina v předsmrtné křeči způsobené streamováním jsou další evergreen. Navíc se čísla u zmíněných „propadáků“ sčítají napříč časem z různých přidružených odbytišť a světových trhů. K tomu letní výhled nabízí několik filmů, které typově v minulosti divácky fungovaly – rodinné snímky V hlavě 2, Já, padouch 4 či sebereflexivně superhrdinský Deadpool & Wolverine.