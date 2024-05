Českou političku sledovali, natáčeli doma a budili. Je to varování

Jméno političky Kristýny Drápalové zřejmě většině nic neříká. Je to pražská opoziční zastupitelka, která je mimo jiné známá tím, že se snaží kultivovat veřejný prostor. Nyní se ale do povědomí dostala i jinak. Na sociálních sítích popsala, jak ji kdosi začal sledovat, natáčet a v noci budit.

Nejdříve ji přátelé upozornili, že je jí někdo neustále v patách. Nevěnovala tomu ale větší pozornost. „Ještě tu noc mě kolem druhé probudilo zvonění na domovní zvonek. Myslela jsem si, že je to omyl, ale v několikaminutových intervalech se zvonění opakovalo. Do domovního telefonu nikdo neodpovídal. Byla jsem vyděšená a zavolala policii. I potom jsem si ale myslela, že nejspíš jen hysterčím, protože takové věci se už přece nedějí. Říkala jsem si, že to třeba byl – v období vánočních večírků – jen nějaký zmatený opilec. Záznamy z kamer ale později ukázaly, že zvonil stejný člověk, který mě sledoval celý předchozí den. Byl to ten muž z kavárny. S nějakým dalším mužem mě navíc ještě večer přišel hledat i na večírek, odkud už jsem ale odešla domů.