Události v kultuře

Událost týdne

Nikdo neměl na podobu nezávislého rocku posledních třiceti let takový vliv jako producent Steve Albini. Sám přitom slovo producent nesnášel: ve spojení se svou osobou zásadně užíval označení zvukový technik. Ovšem jeho syrový rukopis, pokud jde o nahrávání živých nástrojů, byl okamžitě rozpoznatelný, a to na nahrávkách takových jmen jako PJ Harvey, Pixies, Nirvana, Bonnie „Prince“ Billy, Joanna Newsom nebo Manic Street Preachers. Albini, který byl sám aktivní hudebník, zemřel minulé úterý 7. května na infarkt ve svém domovském Chicagu ve věku jednašedesáti let. Pár dní před plánovaným vydáním nového alba jeho tria Shellac, na něž mělo navázat koncertní turné.