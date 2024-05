Umělá inteligence odhalila, že Platon byl protivný dědek

I lidé, kteří od Platona nikdy nic nečetli, vědí, že to byl velký muž. Říká to jeho jméno (mohutný), ale zejména filozofické dílo, které nám zanechal. A s klasickými velikány si moc nespojujeme přízemní vlastnosti, což je mimochodem škoda. Vědci nicméně nyní, jak napsal The Guardian, zjistili, že jeho poslední slova mířila k otrokyni, která hrála na flétnu. A velký filozof naříkal, že nedrží pořádně rytmus. Pokud jste gigant Platonova formátu, je otázka, jestli chcete, aby potomci po tolika staletích věděli zrovna tohle. Že jste byl morous a kibic.

To je pochopitelně nadsázka, byť musím přiznat, že mě ta zpráva nadchla. Jak krásná banalita se nám donesla časem. Je to asi na stejné úrovni, jako když dnes někdo naříká, že v televizi zase dávají hlouposti. Nebo něco podobného. Platon je tu zase o něco reálnější bytost.