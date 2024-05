Kultura/mix

Nekrolog

Ve věku sedmasedmdesáti let zemřel americký spisovatel Paul Auster . Potomek ukrajinských židovských přistěhovalců se proslavil v New Yorku v osmdesátých letech a právě do tohoto města situoval své nejznámější knihy, jakými byly detektivní Newyorská trilogie nebo psychologický Leviatan. Auster napsal také několik scénářů, v čele s filmem Smoke v hlavní roli s Harveyem Keitelem.

jhv