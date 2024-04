Den v Užtopii

Je sedm. Otvírám oči a přemýšlím, co mě probudilo tak brzo. Včera (teda spíš dnes) jsme totiž ulehli na karimatky celkem pozdě. Jdu po úzkých schodech dolů vyprázdnit svůj močový měchýř a pak uléhám zpět do spacáku. Do hlavy se mi ale místo snů dostávají myšlenky na úkoly, jejichž provedení odkládám už nějaký ten den.

Beru do ruky mobil a postuji na Facebook událost, kterou budu za pár týdnů pořádat. Hotovo. Jeden z odkládaných úkolů splněn. Workshop, pořádaný ženami pro ženy, kde budeme s účastnicemi zkoušet zalepit píchlou duši a probírat, jak fungují brzdy a přehazovačka, je na světě.