Kdo je mírotvorce a kdo válečný štváč?

Bylo krásné jaro 1938 a do Československa přijel britský novinář Sydney Morrell. Od redakce dostal za úkol reportovat o tom, co bude s malou zemí uprostřed Evropy, kterou chtěl uchvátit Adolf Hitler. Přesunul se k nám z Rakouska, kde na vlastní oči viděl, jak si německý vůdce bere, co chce. Morrell projel Čechy křížem krážem, zajímala ho situace v Praze, ale také v různých pohraničních oblastech. Napsal o tom strhující knihu Viděl jsem ukřižování.

Morrell mimo jiné zachycuje, jak Čechoslováci marně bojovali proti německé propagandě, která je vykreslovala jako trýznitele českých Němců. Uvádí příklad tiskového šéfa sudetoněmecké strany Oskara Ullricha, který skoro nikdy nespal, vždy byl novinářům ze světových médií k dispozici. „Když se v některém zapadlém městečku nebo vesnici seprali Češi se sudetskými Němci, vzal Ullrich v Praze telefon a každý ze zpravodajů měl historku v německém podání, dříve, než se Češi o příhodě vůbec dověděli. Když přijely do Prahy nějaké významné osobnosti – členové anglického parlamentu, američtí senátoři –, Ullrich zahájil činnost. Pohotově uspořádal zájezd územím sudetských Němců a snažil se dokázat, že česká perzekuce zavinila průmyslovou krizi.“

Jak to vypadalo na české straně? Když skončila pracovní doba, šli úředníci z ministerstev domů a nebyli pro zahraniční novináře k zastižení. „Domnívali se, že může pravdivé vylíčení nějakého incidentu počkat do rána. Příliš na pravdu spoléhali.“ Morrell zachycuje, jak řada anglických novinářů, politiků a odborníků pomáhala smyšlený příběh šířit dál, protože si mysleli, že když se obětuje Československo, bude mír. A každé obětování je třeba nějak odůvodnit, třeba údajnou likvidací sudetských Němců.

Tak jako měl Hitler kdysi pomocníky na Západě, má je nyní i Vladimir Putin. Vyprávějí, že chtějí mír, a proto se má Ukrajina vzdát. Samostatnosti a území. Stejně jako Hitler i oni tvrdí, že jim jde o ochranu menšin. Ani si nedali práci přijít s něčím novým. Tomio Okamura nyní zopakoval, že je nepřijatelné, jak se „choval ukrajinský režim vůči menšinám“, a dodal: „Ukrajinci, to jsou takoví ,náckové‘.“ Lživá a hanebná slova.