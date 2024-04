Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Zemřela Věra Nováková. Teploty vystoupaly ke 30 stupňům Celsia a Český hydrometeorologický ústav to označil za „naprostý extrém“. Kvůli dobrým rozptylovým podmínkám odvolali hydrometeorologové výstrahu před smogovou situací způsobenou znečištěním vzduchu pískem ze Sahary. Média přinesla zprávu, že se ukrajinské armádě podařilo zastavit ruský postup a stabilizovat nové obranné pozice. Vzhledem k našemu nedostatku zbraní a munice to není špatný výsledek, řekl k věci po schůzce s představiteli generálního štábu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Odhalení tajné ruské vlivové sítě, která sídlila v Praze a platila politikům mnoha členských zemí EU za to, že šířili ruskou propagandu a snažili se komplikovat unijní pomoc napadené Ukrajině, způsobilo rozruch na evropské scéně a poslanci Evropského parlamentu začali volat po zveřejnění konkrétních jmen a po „intenzivním vyšetření“ celé věci. V Biotechnologickém a biomedicínském centru Akademie věd ČR ve Vestci u Prahy vznikla nová laboratoř na zkoumání nebezpečně se šířících a zákeřných virů. Po třítýdenní léčbě ucpaných žil byl z motolské nemocnice propuštěn bývalý prezident Miloš Zeman a v telemostu se slovenským premiérem Robertem Ficem krátce po propuštění vyzval, aby se ihned začalo přes prostřednictví Čínské lidové republiky vyjednávat s Ruskem o míru na Ukrajině. Cesta k míru na Ukrajině rozhodně nevede přes dohody o příměří, dohodám s Putinem totiž může věřit jen naprostý blázen anebo hlupák. S Putinem nejsou žádné dohody možné a Rusko je pro civilizovanou Evropu reálnou hrozbou, glosoval pak Zemanovy plány nepřímo v rozhovoru pro Český rozhlas někdejší ministr jeho vlády a později dlouholetý šéf Ústavního soudu Pavel Rychetský. Do Krkonoš se po staletích vrátili bobři. Letošní březen byl nejteplejším českým březnem od roku 1961 a po extrémně teplém únoru se stal dalším extrémně teplým měsícem právě probíhajícího letopočtu 2024, ohlásili statistikové na síti X. Na Senovážném náměstí v Praze byl vysazen strom Dany Němcové. S vysvětlením, že prezidentská milost je „akt soucitu a lidskosti, nikoli polemikou se zdejšími orgány spravedlnosti“, zamítl prezident Petr Pavel všech pět žádostí asociace Cannabis is The Cure (Konopí je lék) o milost pro starší muže odsouzené zdejšími soudy k vysokým trestům od pěti do osmi let za domácí vypěstování několika kytek konopí na výrobu léků pro vlastní potřebu. To mění naše chápání evoluce jazyka a toho, co je jedinečně lidské, popsala vědkyně Marianna Borosová médiím význam čerstvě dokončené studie, během níž výzkumníci zjistili, že psi chápou mnohem víc než jen jednoduché povely a znají smysl mnoha konkrétních slov. Pod názvem Paĺikerav (Děkuji) uspořádala zpěvačka Ida Kelarová a dětský pěvecký sbor Čhavorenge ve Dvořákově síni pražského Rudolfina koncert k Mezinárodnímu dni Romů. V České Kamenici po sedmdesáti letech obnovili místní orloj, na jehož opravu se lidé složili v občanské sbírce. Nad územím republiky se prohnal silný vítr, na Moravě vyvracel stromy, na Sokolovsku převrátil plachetnici. Masakr. Prožili jsme si zatěžkávací zkoušku, prohlásila kastelánka lednického zámku Ivana Holásková poté, co si o velikonočním víkendu přišlo její instituci prohlédnout šest a půl tisíce návštěvníků. V Tokiu pod hlavičkou tamního Českého centra začal vzpomínkový Kafka Festival. V Praze skončil Jeden svět.

