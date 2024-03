Kultura/mix

Videohra

Videohra inspirovaná románem George Orwella 1984 Phonopolis z produkce českého studia Amanita Design zvítězila v kategorii nejlepší vizuální umění na mezinárodním festivalu nezávislých her v americkém San Francisku. Pro studio je to za posledních sedmnáct let již páté ocenění z festivalu. Phonopolis sleduje mladého popeláře Felixe, který vzdoruje autoritářskému vůdci, jenž plánuje ovládnout mysl všech lidí. Vedoucí projektu Petr Filipovič s týmem hru vyvíjel téměř osm let. Česko bylo v San Francisku zastoupené ještě jednou. Do studentské soutěže byla vybraná hra Planetka loňské absolventky katedry herního designu na pražské FAMU Terezy Kotěšovcové.

jb