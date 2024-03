Nuda je nejhorší. Když to žije, tak to může být hit

V Česku je v podstatě vyloučeno neznat písničku, pod níž by jeden z nich nebo rovnou oba nebyli podepsaní. Autorsky či producentsky se podíleli na skladbách pro kapely Mirai a Kryštof, zpěvačky Lenny, Debbi a Annabelle nebo zpěváka Adama Mišíka a rappera Calina. Písně, jež prošly rukama Ondřeje Fiedlera, mají na YouTube v součtu přes 260 milionů přehrání. Marcel Procházka je zase podepsaný pod téměř dvěma stovkami položek, jež sahají od hitparádových skladeb po hudbu pro seriály, filmy a reklamy.

Fiedler a Procházka jsou nepřehlédnutelní hitmakeři, kterým se v posledních osmi letech podařilo pohnout tuzemským mainstreamem a přes všechnu jeho setrvačnost a konzervativnost jej slyšitelně modernizovat. Oba přitom vzešli z nezávislých kytarových scén a do prostředí zdejšího hudebního průmyslu vstoupili přesně v okamžiku, kdy se začala otřásat letitá dominance rádií a rovnováha poslechovosti se postupně vychylovala směrem ke streamovacím službám, tedy i k mladšímu publiku. A toho dokázali vrchovatě využít, i když nezastírají, že jde o chaos: „Dřív byla hra jasně určená, měla svůj systém rádií a vydavatelství. Teď se změnila a není v tom systém žádný. Je tu Spotify, YouTube a TikTok. Dřív jsem jakžtakž dokázal odhadnout, co zabere, teď už ne. Svým způsobem to je ale uvolňující,“ říká Fiedler.

Ačkoli by měli být konkurenty, ve skutečnosti jsou Procházka a Fiedler nejlepší přátelé, kteří kamarádství stvrdili na nedávném společném albu Duše, která opustila tento svět, váží 21 gramů. Natočili je pod přezdívkou Marcell & fiedlerski a je výrazně jiné než jejich obvyklá tvorba na zakázku. Deska vznikala spontánně bez tlaků na hitparádový úspěch, při společném pobytu na chatě v Alpách, kam Fiedler odcestoval s cílem vyčistit si hlavu krátce po smrti svého otce. Výsledkem je svižná žánrová všehochuť písní se stopáží maximálně okolo dvou minut, mezi nimiž figuruje jak klavírní balada Kde jsi, tak taneční kus Low kombinovaný s rapovým freestylem.

Pozoruhodné je i široké přijetí desky. Skladby z ní pouští jak komerční stanice (Fajn Rádio nebo Hitrádio), tak alternativní Radio 1 – tedy stanice, z nichž každá má svůj vlastní a tvrdý způsob selekce. U těch prvních je daný zacílením na většinové publikum, u Radia 1 zase poučeným vkusem svobodně se rozhodujících moderátorů. Stejně tak se Marcell a fiedlerski chystají zahrát na předávání Cen Anděl v hlavním vysílacím čase ČT1 a zároveň mají v plánu natočit koncertní session pro Radio Wave.

„Obojí pro nás hodně znamená,“ shrnuje to Procházka. „Andělé jsou ta největší hudební akce za celý rok a budeme hodně na očích, na Radiu Wave si zase vážím toho, že to vybírají lidé, kteří mají blíže k alternativním žánrům.“ I tohle rozpětí potvrzuje, že Fiedlerovi s Procházkou se v poměrně krátkém čase podařilo nahlodat neprostupné bariéry, které už dekády panují mezi zdejším hlavním hudebním proudem a alternativou. Album Duše, která opustila tento svět, váží 21 gramů naznačuje, že jisté průniky možné jsou. A to není nevýznamný signál.

Nakopat to do lidí a odjet pryč

„Vždycky jsme byli ti v tom meziprostoru a lidi si nás moc neuměli zařadit,“ přikyvují navzájem hlavami v častých okamžicích shodných zkušeností a podobných vzpomínek na hudební kořeny. Procházka začínal v Olomouci s indie-rockovým triem No Distance Paradise, které založil ještě v maturitním ročníku těsně před přijímačkami na medicínu. Postupně se anglicky zpívající kapela hltající recenze na serveru Pitchfork a navazující na kytarový zvuk nultých let vyhoupla z klubů na větší festivalová pódia a užila si mimo jiné předskakování na tuzemském koncertě The 1975.