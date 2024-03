Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Pod heslem „Vyvalte sudy, narodil se nám Bedříšek“ oslavilo město Litomyšl dvousetleté výročí narození Bedřicha Smetany. Hluboká tlaková níže přinesla do Česka písek ze Sahary. Letošní únor se s průměrnou teplotou 8,1 stupně Celsia stal nejteplejším únorem za všech 250 let dosavadního měření v pražském Klementinu. Zvonu Augustin na vrcholu Bílé věže v Hradci Králové se vrátilo srdce upadlé loni na Štědrý den při tradičním zvonění před půlnoční. Do Prahy na státní návštěvu přijel francouzský prezident Emmanuel Macron a jednal zde o další spojenecké pomoci bojující Ukrajině. „Svět vstoupil do nové éry násilné konfrontace, kdy už není cílem zničit nepřítele, ale podmanit si ho a pak využít jeho zdroje,“ citovala zdejší média slova ze statě, kterou pro ruský časopis Vojennaja mysl napsal generál ruských pozemních sil Vladimir Zabrudnickij o cílech ruské války proti Ukrajině a celému Západu. Poté co slovenský premiér Robert Fico obvinil Evropskou unii a NATO z podpory „vzájemného zabíjení Slovanů“ a vyslal svého ministra zahraničí na schůzku se šéfem ruské diplomacie, rozhodla se vláda Petra Fialy přerušit s Bratislavou mezivládní konzultace. Vladimíru Mečiarovi trvalo pět let, než ze Slovenska udělal černou díru na mapě Evropy, Robert Fico ho dokázal doběhnout za pět měsíců, komentoval Ficovo nasměrování země k Rusku šéf slovenské opozice Michal Šimečka. Z exilu v kanadském Torontu převezla náchodská radnice do Česka knihovnu spisovatele (a náchodského rodáka) Josefa Škvoreckého a oznámila, že ji zpřístupní zájemcům. Na silnici u Volar narazilo auto do přebíhajícího vlka, který na místě zahynul. S provoláním „Děláme pro vás žrádlo, tak nás nechte v klidu žít“ přijeli po třech týdnech opět do Prahy na svých traktorech protestovat zemědělci a před sídlo vlády vysypali hromadu hnoje. Ve Vanči na Třebíčsku usmrtili kvůli ptačí chřipce 13 tisíc slepic velkochovu Líheň Studenec a v nedalekých Častoticích zplynovala stejná firma ze stejného důvodu 40 tisíc slepic. Kvůli neplacení členských příspěvků musel rezignovat na svou funkci předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Do přírodní rezervace v Lipně nad Vltavou byly vypuštěny první dvě zubřice z plánovaného budoucího stáda. Linku ze stanice metra Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla začal pravidelně obsluhovat nejdelší trolejbus v Česku, do jehož pětadvacetimetrového nitra se vejde 180 lidí. Obyvatelé Ostravy a dalších částí Moravskoslezského kraje začali v hlasitém protestu podepisovat petici vyzývající stát, aby okamžitě odstranil největší hořící odval v Evropě – třicet metrů vysokou a sto hektarů zabírající haldu Heřmanice, která pomalu hoří a doutná od konce devadesátých let a vzhledem k blízké skládce nebezpečného chemického odpadu z ostravských koksoven představuje jak zdravotní, tak ekologickou hrozbu. Poprvé od roku 1969 zemřel v Česku člověk na záškrt. Rozmetadlo ulomené z práškovacího letadla nad obcí Prasek u Hradce Králové zpřetrhalo před dopadem na zem dráty vysokého napětí a 260 místních domácností se na několik hodin ocitlo bez elektřiny. V Liberci odhalili pomník se jmény jedenácti dětí, které nepoznaly svět: narodily se za druhé světové války v libereckém lágru pro Romy a zemřely v plynové komoře v Osvětimi. Meteorologický ústav oznámil, že po teplém víkendu přijde ochlazení. [email protected]