Lezení je dnes něco jako atletika. Je to skvělá pohybová průprava.

Ačkoli pětatřicetiletá horolezkyně Lucie Špiroch Hrozová už přes deset let aktivně nezávodí, patří svými výsledky stále mezi nejúspěšnější ženy ve sportovním lezení v Česku. Během toho, co se ze závodnice stala trenérkou, se přitom lezení jako sport výrazně proměnilo. Stalo se populárním i mimo úzkou skupinu nadšenců a profesionálních závodníků. V rozhovoru popisuje právě to, proč se podle ní z lezení stal trend, proč rodiče dávají čím dál častěji své děti do lezeckých kroužků a také to, proč se snaží lezeckou komunitu otevírat ženám.