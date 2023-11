Tuhle válku můžete vyhrát i bez Američanů

Jste autorem výroku, že ukrajinské vítězství nad Ruskem otevře region a svět demokracii a dá nám všem naději. Jak to tedy s tou nadějí momentálně vypadá?

Ukrajinci si v současné protiofenzivě vedou obstojně. Způsobili mnohem více ztrát, než kolik jich utrpěli, získali zpět zhruba polovinu území, které Rusko dokázalo zabrat na začátku roku 2022. To ale neznamená výhru ve válce, na to musejí získat svůj okupovaný jih a Krym. Obecně lze říct, že rozhodující pro vítězství nebo prohru ve válce je ekonomika a zbraňová logistika. Ukrajinci mají v tomto případě obrovskou výhodu, protože za nimi stále stojí západní koalice, která je ekonomicky a zbraňově mnohem silnější než Ruská federace a její podporovatelé.

Letos v září jste byl naposledy na Ukrajině. Co vás při vaší návštěvě nejvíc zaujalo?

Hodně jsem přemýšlel o zemědělství a o Černém moři, u kterého jsem byl. Myslím, že čím více toho o této válce víme, tím je jasnější, že Rusko se od začátku snažilo použít potraviny jako zbraň. Jednak proti Ukrajincům, ale také ve smyslu upevnění pozice Ruska jako země, která má pod kontrolou dodávky potravin do velké části Afriky a Asie. Rusko se tedy snaží ztížit Ukrajině a světu život tím, že ničí její zemědělství, poškodilo Kachovskou přehradu, což narušuje zavlažování, střílí na sklady s obilím a přístavy. Zaměřoval jsem se na to, co to znamená pro tamní zemědělce, Oděsu, další přístavy a pro export obilí.

K čemu jste došel?

V této souvislosti je velmi působivé, že Ukrajinci dokázali něco, co by od nich nikdo nečekal, totiž zničit velkou část ruské černomořské flotily a otevřít koridor pro komerční dodávky obilí v západním Černém moři. To je ukrajinské námořní vítězství, které v podstatě nikdo za vítězství nepovažuje, protože na Západě bereme jako vítězství jen to, co sami navrhujeme, nebo za něj považujeme. A ukrajinské námořní vítězství v našich plánech nebylo. Na Ukrajině jsem byl během války celkem třikrát. Poprvé v září 2022, následně v únoru 2023 a naposled teď na podzim. A je jasné, že na rozdíl od situace před rokem, kdy Ukrajinci postupovali a mysleli si, že mohou rychle zvítězit, nyní vidí, že to bude daleko složitější. Narazili na tvrdý ruský odpor, zákopy, minová pole. Když jsem s nimi teď naposledy mluvil, cítil jsem z nich, že nemají v úmyslu přestat bojovat, ale nálada ve společnosti se změnila z řekněme optimistické na cosi jako temné odhodlání. Potřebují odminovat své území, strhnout Kerčský most a začít kontrolovat určité logistické prvky této války. A je pro ně nezbytné k tomu získat určité vybavení, které ne vždy mají.

Je to především evropská válka

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro časopis Time teď řekl, že „nejděsivější je, jak si lidé v některých částech světa na válku na Ukrajině zvykli“ a berou ji jako nějakou TV show, která je vlastně už dlouho stejná a začíná je nudit. Máte také takový pocit?

V Americe, kde žiji, většina obyvatel ve skutečnosti chce, abychom Ukrajinu nadále podporovali. Domnívám se, že většina Američanů je přesvědčená, že ruská agresivní invaze byla něco neslušného, něco hluboce špatného. Proto jsou na straně Ukrajinců a přejí si, aby Ukrajina válku vyhrála. Takže i když dokážu pochopit frustraci prezidenta Zelenského, nemyslím si, že většinu lidí záležitosti kolem Ukrajiny skutečně nudí.

Nejste příliš velký optimista? Italská premiérka Giorgia Meloni nedávno řekla, že válka se příliš táhne, že jsou z ní už všichni unavení. Zvenku se zdá, že takových lidí přibývá i v USA.

Mezi americkými politickými elitami je stále velmi jasná většina pro podporu Ukrajiny. Jednoznačná většina v Senátu i ve Sněmovně reprezentantů. V americké politice vlastně neexistuje téma, na kterém by panovala větší shoda než na Ukrajině, berete-li v potaz počty našich zvolených zástupců. Problém spočívá v několika velmi odhodlaných republikánských jedincích, kteří se tomu ale snaží usilovně zabránit. Kvůli počtům ve Sněmovně reprezentantů jsou schopní zablokovat americkou vládu i své stranické kolegy a dělat i jiné extrémní věci. To jim nepochybně dává silnou vyjednávací pozici. Problémem není ztráta podpory většiny. Překážkou je silná organizovaná menšina a náš velmi hloupý a komplikovaný systém, který jim dává větší váhu, než jakou ve skutečnosti mají.