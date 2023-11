Prožít nový začátek

„Všechny jsem pozřel.“ (Hajao Mijazaki, workoholik animovaného světa) • Autor: Ken Ishii

V Japonsku to byla kulturní událost roku. Červencovou premiéru nejnovějšího animovaného snímku režiséra Hajaa Mijazakiho Chlapec a volavka (v originále Jak žiješ?) doprovázela obrovská očekávání, ale žádná reklama. Žádný trailer. Žádné informace o ději. Jen tajnosnubný plakát se zlověstně vyhlížejícím bílým ptákem. Byl to první film nefalšované superstar japonské kultury po desetileté pauze. V roce 2013 Mijazaki tvrdil, že konečně odešel do penze. Už fakt, že to nakonec (opět) neudělal a natočil ve dvaaosmdesáti letech další snímek, měl fungovat jako divácký magnet. A doma v Japonsku fungoval. Teď se ukáže, jestli značka Mijazaki stále táhne i za jeho hranicemi. Snímek se od uvedení na festivalu v Torontu postupně objevuje v široké distribuci včetně té české.