I jeden má smysl

Každý děcák je trochu jiný. Jeden takový ve středních Čechách stojí kousek od náměstí: dlouhá bílá budova s protáhlými chodbami, z nichž vedou dveře do jednotlivých pokojů, jimiž se rozléhá dětské hlomození, připomíná ze všeho nejvíc lyžařský výcvik. V deštivém listopadovém večeru, když už padla tma, je dobře vytopený večerní „provoz“ docela útulný. Pro pokoj patnáctileté Hedviky, kde svítí žluté světlo lampy a který sdílí ještě s jednou podobně starou dívkou, to platí taky. Ale Berlín – ten je přece jen o trochu lákavější a o trochu víc vzrušující než ospalé maloměsto.

Víkendový výlet do kosmopolitní metropole, což je pro běžné dítě z dětského domova těžko dosažitelné dobrodružství, má Hedvika (jméno je změněné, stejně jako na žádost domova kvůli ochraně jejich svěřenců neříkáme, o který domov jde) zrovna za sebou. „Jo, bylo to dobrý,“ říká a usměje se, což je u mlčenlivé a nenápadné dívky znamení, že to asi skutečně stálo za to. V Berlíně byla s Angelikou Nevěřilovou a její rodinou, dcerou, synem a manželem. Oficiálně řečeno má tato energická pětačtyřicátnice Hedviku „v hostitelské péči“. Řečeno neoficiálně má Hedvika díky ní možnost vidět, jak vypadá běžně fungující rodina, mezilidské vztahy v ní a vůbec svět mimo státní péči. Což je něco, co dětem jako ona její ústavní domov, přes všechny investice a snahy personálu, zkrátka nemůže poskytnout.

Těžké rozhodnutí

Hedvičina rodinná anamnéza nevybočuje z ústavního průměru. Rodiče se o ni a o staršího bratra nikdy nestarali, oba sourozenci žili s babičkou, po její smrti chvíli na ulici – a pak zasáhl stát. Zatím má tenhle příběh šťastný konec. Hedvičin starší bratr už žije s přítelkyní a sestra za ním jezdí na víkendy. Hedvika sama teď vede poklidný život tady v domově, ke kterému přiléhá prvotřídní sportovní hřiště a volejbalový kurt. Aktuálně teď přemýšlí, jestli půjde na nějaký maturitní, nebo výuční obor, spíš to bude to druhé. Svůj úkol v Hedvičině životě si Angelika Nevěřilová vytyčila následovně: naučit ji, aby dokázala být spokojená sama se sebou a jednou i se svou budoucí rodinou.

Ve světě státní péče o děti je všechno historicky a logicky svázané předpisy a úředním dozorem. Hostitelská péče je vzácný úkaz, v žádném zákoně není zakotvená, pro hostitele neexistují žádné pevně dané požadavky. Je to aktivita zdola, které se systém sociální péče přizpůsobil a naučil se ji využívat. Někdo může „své dítě“ brát domů na víkendy nebo klidně na rodinnou dovolenou, ale není to nutné. Někdo za svým dobrovolným svěřencem jen pravidelně jezdí do domova, třeba každý týden na několik hodin. Společně strávený čas je víc než „nic“ a méně než „pěstounství“. A model je proto otevřen prakticky komukoli. Záleží jen na dětském domově, co bude po zájemcích o tenhle způsob péče požadovat. Je nutné povolení od sociálky, ale to je spíš formalita, o hostitelství mají logicky zájem hlavně dobře zaběhnuté rodiny a páry. Úřady jsou vstřícné, stejnopohlavní páry nebo motivovaný člověk žijící sám nemají na sociálce žádný problém. Neexistuje žádný soupis hostitelů, nikdo neví, kolik lidí se do tohoto dobrodružství pustilo. Kvalifikovaný odhad zní (zatím) nižší stovky. Tahle nečekaná volnost má několik nevýhod, ale výhody podle zkušeností z praxe převažují.

Angelika Nevěřilová je už zkušená hostitelka, Hedvika je třetí mladý člověk, který částečně žije s její rodinou. Její osobní cesta k hostitelství začala po návratu z rodičovské. Účetní ve velké auditorské a konzultantské firmě měla pocit, že marní život. Jak říká, „vždycky chci pomáhat, když můžu, což jsem mohla skoro vždycky“, a tak hledala, kam svůj čas a síly napřít. Kolegyně z práce jí navrhla, že spolu mohou jako dobrovolnice jezdit do dětských domovů, doučovat děti, hrát si s nimi nebo si prostě jenom povídat. Tím to pro Angeliku Nevěřilovou začalo, po nějakém čase opustila svou práci a založila neziskovku Dobré víly dětem, která zájemcům s chutí věnovat čas dětem v ústavní péči hledá snazší cestu k této misi. Z návštěv děcáků a seznamování se s tamními dětmi se rodí nejvíce hostitelů. Lidé obvykle chtějí to, co dělají a v čem našli smysl, ještě prohloubit.

Angelika Nevěřilová si při svých návštěvách Hedviku prostě vybrala. Bývá to těžké rozhodnutí: komu se věnovat, komu možná nabídnout trochu větší šance v budoucím životě a komu ne: A proč? Jak říká, nějaká volba ale padnout musí, a tak se rozhodla pro tichou a klidnou dívku. Za Hedvikou jezdí každý čtvrtek hodinu z Prahy, tenhle čas většinou naplní doučováním nebo prostě povídáním. Hedvika u Nevěřilových strávila Vánoce a část léta (a dovolenou u moře k tomu), pobývá u nich každý druhý nebo třetí víkend – když není doma u staršího bratra. „Poznám to, co bych jinak nepoznala,“ říká patnáctiletá dívka stručně.