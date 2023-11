Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Na bezmračném severním obzoru Česka plála celý týden polární záře. Vrcholky hor a kopců pokryl sníh. Senát schválil vládní konsolidační balíček na stopadesátimiliardové úspory ve státním rozpočtu v příštích dvou letech. Vypukly předvánoční slevy. Na dlažbě Václavského náměstí sedělo několik desítek lidí s černou páskou přes oči a se spoutanýma rukama na demonstraci za propuštění rukojmích unesených teroristy Hamásu během jejich říjnového vraždění na jihu Izraele. To je opravdu boj s čistokrevným zlem, tam se děly tak strašné věci, že je Izraelci ani nezveřejňují – spoutaní rodiče se museli dívat, jak před jejich očima řežou jejich dítěti hlavu nebo končetinu nebo jak novorozence pečou v troubě... a teď nám tady v Evropě v ulicích kráčejí lidi a dávají tomu podporu a my na to koukáme – probuďme se! My si zakládáme na vážný problém! varoval náčelník generálního štábu Karel Řehka před demonstranty, kteří dnes v Česku i jinde v Evropě velebí teror Hamásu a oslavují vraždění občanů Izraele. Nezaměstnanost klesla na 3,5 procenta. Školské odbory rozhodly, že 27. listopadu se kvůli nedostatečnému financování učitelské profese uskuteční celodenní výstražná stávka základních, středních i mateřských škol. Ministerstvo životního prostředí navrhlo zákon zakazující dosavadní rozšířenou praxi zastavování zemědělské půdy halami skladů a nákupních center. Z toho, co jsem slyšela po poslední Evropské radě v Bruselu, bylo znát, že evropští lídři jsou stále odhodlaní a tlak na vyjednávání nevidím; EU zašla v podpoře Ukrajiny dost daleko, takže pro nás všechny v Evropě je v sázce opravdu hodně a vzdát to by bylo pro všechny velmi drahé, odpověděla francouzská novinářka a autorka knihy Les Aveuglés. Comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie (Zaslepení: Jak Berlín a Paříž umetly cestičku Rusku) Sylvie Kauffmann na otázku Hospodářských novin „Od letoška se objevují úvahy o tom, že západní představitelé začnou tlačit Ukrajinu do jednání s Ruskem o příměří. Kdy podle vás můžeme čekat, že Macron či Scholz začnou v tomhle smyslu tlačit na prezidenta Zelenského?“. Zastavilo se zdražování zimních pneumatik. Bývalý ministr zahraničí a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg byl kvůli snadnějším návštěvám dětí a vnoučat letecky přepraven z pražské do vídeňské nemocnice. Je úžasný, jakmile se s ním potkáte, máte pocit, jako byste se už léta znali, je velmi empatický a kolegiální, zkrátka hned vidíte, že je to dobrý člověk, zhodnotila pěvkyně Olga Kulchynska v rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas svou čerstvou spolupráci s českým pěvcem Adamem Plachetkou v Pucciniho Bohémě na prknech newyorské Metropolitní opery. Noviny přinesly zprávu o zjištění amerických vědců, že časté používání internetu ve vyšším věku snižuje riziko demence. Víme, že jsme dosáhli skvělých výsledků, ale už se připravujeme na blížící se bouři a řešíme to i s odbory, protože turbulentní doba, která přijde, nebude jednoduchá, řekl médiím na předváděčce inovovaného modelu Superb v Dolních Břežanech šéf automobilky Škoda Klaus Zellmer s tím, že i když Škodovka vykázala za letošek rekordní provozní zisk 31 miliard korun, nových objednávek není dost a firma po Novém roce očekává velké ochlazení. Předsedou Mezinárodní asociace vymítačů ďábla se stal brněnský katolický kněz Karel Orlita.

