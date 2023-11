Hledá se eurokomisař(ka)

Na české poměry, které jsou příznačné vlažným zájmem místních o evropskou politiku, je letošní podzim docela nabitý. Do regionů vyrazili kandidáti na europoslance z KDU-ČSL i ODS, s občany diskutuje evropský lídr TOP 09 Luděk Niedermayer a zemi současně křižuje také duo Danuše Nerudová a Jan Farský, kteří povedou kandidátku STAN.

Ti v posledních dvou týdnech zavítali například do Karlových Varů, Ostravy nebo Brna. V moravské metropoli na ně v regionální pobočce STAN v centru města čeká asi třicítka zájemců o hodinovou besedu. Atmosféra je přívětivá, čemuž pomáhá i přítomnost youtubera Jana Špačka, který se přišel zeptat Danuše Nerudové, kdy konečně přijde do jeho pořadu (pro lepší vyváženost raději pokládá ještě druhou otázku, zda mají oba kandidáti rádi Evropskou unii).

Dojde však i na záludnější témata. Účastníci debaty se ptají na jazykovou vybavenost kandidátů (oba opáčí, že vládnou dobrou angličtinou a trochou němčiny) nebo na budoucnost práva veta pro jednotlivé státy Unie (podle Farského je nutné o tom vést „seriózní debatu“, ale následující příměr ze školního prostředí dává jasně najevo, že veto spíše podporuje).

V samotném závěru se debata stočí k výběru eurokomisaře. Politici zdůrazňují, že výběr podle nepsané, „gentlemanské“ dohody z dob vyjednávání o vládě Petra Fialy stojí právě na Starostech. A že o tom, kdo eurokomisařem bude, dají veřejnosti vědět až po volbách. „Může to být i Jozef Síkela nebo Danuše Nerudová,“ přidává pak Farský dvě osobnosti již dnes oficiálně spojované s nominací na zmíněný post.

Volby do Evropského parlamentu nás čekají za více než půl roku. Jak se tedy hnutí, které dostalo na starost výběr možná nejdůležitějšího postu místní scény, na kampaň i na ostře sledovanou nominaci připravuje?

Tři ve hře, jeden ven

Farský týden po akci v Brně vysvětluje, že potvrzovat nominanta Starostů na eurokomisaře dříve než po volbách není jednoduše možné. Důvodem je politika: nominace sice náleží Starostům, ale do komise kandidáta vysílá vláda, jejíž součástí je také – co se eurovoleb týče – politická konkurence, která by se k příliš brzy vyřčené nominaci Starostů musela nějak postavit. „Nebudou nás chtít posílit v evropských volbách tím, že řeknou: ano, to je opravdu skvělý člověk. To nemá logiku,“ říká Farský.