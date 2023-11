Češi neumějí šetřit

V evropském srovnání patří Češi a Češky dlouhodobě mezi nejspořivější národy. Nicméně podle průzkumu Banky Creditas, který vyšel minulý týden a zkoumal chování tisícovky respondentů, toho evropští šampioni ve finále moc neušetří. Důvodů je několik, tím hlavním je, že neumějí správně šetřit. Sedm Čechů z deseti totiž šetří tím, že drží úspory v hotovosti nebo na běžném účtu. Konkrétně přes 70 procent lidí využívá právě hotovost k nashromáždění dalších prostředků. Nicméně milion korun uložených doma nebo na neúročeném běžném účtu nevynese nic, zatímco na spořicím účtu kolem 50 tisíc korun ročně.

Zároveň při uspořených částkách hraje roli to, jaké množství finančního obnosu si jednotlivci mohou „dávat stranou“. Podle aktuálních čísel si polovina české společnosti může dovolit uspořit do dvou tisíc korun měsíčně a každý šestý Čech či šestá Češka dávají stranou maximálně pětistovku. „I když se zdá, že jsou Češi spořivý národ, celkové úspory poloviny z nich nepřekročí hranici 100 tisíc korun. To platí dokonce i ve skupině lidí v předdůchodovém věku. Téměř polovina lidí v průzkumu přiznala, že by jejich úspory nepokryly ani tříměsíční výpadek příjmů,“ komentovala průzkum členka představenstva banky Ivana Pícková.